Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на строительство стелы "Город трудовой доблести"

Звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург получил летом 2020 года. Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика, который возьмется за возведение стелы "Город трудовой доблести". На строительство мэрия готова потратить больше 159 миллионов рублей.

В контракт включены пункты по проектированию и строительству монумента, а также изыскательские работы, сообщили в пресс-службе екатеринбургской администрации.

По условиям договора, подрядчик обязан до 25 декабря текущего года завершить подготовительные работы. На возведение стелы отводится время до 10 июня 2023 года.

Установят мемориал у ККТ "Космос". Это место было выбрано с помощью общественного опроса. Большая часть людей проголосовали за площадку на пересечении улиц Никонова и Царской.

Напомним, Екатеринбург получил звание "Город трудовой доблести" летом 2020 года. Статус присваивался тем городам, жители которых внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Свердловчане самоотверженно трудились на заводах, изготавливая продукцию для фронта.