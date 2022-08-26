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26 августа 2022, 17:58

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на строительство стелы "Город трудовой доблести"

  Валерия Белякова
Стела

Звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург получил летом 2020 года. Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика, который возьмется за возведение стелы "Город трудовой доблести". На строительство мэрия готова потратить больше 159 миллионов рублей.

В контракт включены пункты по проектированию и строительству монумента, а также изыскательские работы, сообщили в пресс-службе екатеринбургской администрации.

По условиям договора, подрядчик обязан до 25 декабря текущего года завершить подготовительные работы. На возведение стелы отводится время до 10 июня 2023 года.

Установят мемориал у ККТ "Космос". Это место было выбрано с помощью общественного опроса. Большая часть людей проголосовали за площадку на пересечении улиц Никонова и Царской.

Напомним, Екатеринбург получил звание "Город трудовой доблести" летом 2020 года. Статус присваивался тем городам, жители которых внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Свердловчане самоотверженно трудились на заводах, изготавливая продукцию для фронта.

Областная газета Свердловской области

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