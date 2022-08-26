В России разрабатывают новый закон об условиях въезда и пребывания иностранцев

Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: пресс-служба Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев рассказал о подготовке нового закона, регулирующего условия въезда, выезда и пребывания в России иностранцев. По его мнению, для решения вопросов в сфере миграционной политики нужен комплексный подход.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что речь в данном случае идет не только о материальном переоснащении миграционных служб, но и о разработке мер по предотвращению угроз, обусловленных текущей обстановкой.

"Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", — передает слова зампреда Совета безопасности ТАСС.

Также Дмитрий Медведев отметил, что большое заседание СБ РФ по вопросам миграционной политики состоится в сентябре.

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