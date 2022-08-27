Водитель ВАЗа сбил мальчика, выбежавшего на дорогу за мячом

Ребенка госпитализировали с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге возле дома № 10 на ул. Трактовой произошло ДТП с участием отечественного автомобиля ВАЗ 21140 и 9-летнего мальчика. Авария случилась, когда ребенок выбежал на дорогу за мячом в неустановленном месте.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мальчик ждал на остановке автобус, чтобы поехать на футбольную секцию. В руках у ребенка был мяч, который он по неосторожности выронил. Выбежав на дорогу, юный футболист не смотрел по сторонам, сказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

С места ДТП мальчика увезли в больницу с предварительными диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, гематома головы, туловища и конечностей.

За рулем отечественного автомобиля находился 22-летний мужчина, имеющий стаж вождения транспортным средством 3 года, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 7 раз. В момент аварии водитель был трезв.