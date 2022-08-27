Минтруд РФ рассмотрит предложение сделать 1 сентября выходным днем

По мнению Султана Хамзаева, решение позволит родителям встретить особый день вместе с детьми. Фото: Алексей Кунилов

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев направил в Минтруд РФ предложение сделать День знаний выходным днем. По его мнению, такое решение позволит родителям встретить особый день вместе с детьми.

Султан Хамзаев отметил, что сейчас для многих родителей 1 сентября "превращается в эстафету", когда необходимо проводить ребенка на школьную праздничную линейку, успеть на работу и отметить праздник в кругу семьи.

"Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — передает слова депутата РИА Новости.

Он также заявил, что государство должно обращать больше внимания на праздники, которые способствуют укреплению семьи и традиционных ценностей.

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