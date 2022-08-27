Темы дня

Общество
27 августа 2022, 14:40

Минтруд РФ рассмотрит предложение сделать 1 сентября выходным днем

1 сентября

По мнению Султана Хамзаева, решение позволит родителям встретить особый день вместе с детьми. Фото: Алексей Кунилов

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев направил в Минтруд РФ предложение сделать День знаний выходным днем. По его мнению, такое решение позволит родителям встретить особый день вместе с детьми.

Султан Хамзаев отметил, что сейчас для многих родителей 1 сентября "превращается в эстафету", когда необходимо проводить ребенка на школьную праздничную линейку, успеть на работу и отметить праздник в кругу семьи.

"Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику", — передает слова депутата РИА Новости.

Он также заявил, что государство должно обращать больше внимания на праздники, которые способствуют укреплению семьи и традиционных ценностей.

Читайте также:

В Госдуме не исключили возврат к дистанционному обучению в школах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.08.2022, 15:44 / Общество
Конкурс "Достояние Среднего Урала" представили на Всероссийском форуме "Сообщество"
27.08.2022, 14:40 / Общество
Минтруд РФ рассмотрит предложение сделать 1 сентября выходным днем
27.08.2022, 13:34 / Общество
На Среднем Урале больше 1000 заболевших ковидом за сутки
27.08.2022, 12:32 / Культура
В возрасте 68 лет скончался главный режиссер Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев
27.08.2022, 11:07 / Общество
На Среднем Урале задержан еще один курьер-мошенник, похитивший у пенсионеров около 400 тыс. рублей