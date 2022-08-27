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Общество
27 августа 2022, 15:44

Конкурс "Достояние Среднего Урала" представили на Всероссийском форуме "Сообщество"

достояние Среднего Урала

На голосование было вынесено 15 достопримечательностей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин представил участникам Всероссийского форума "Сообщество" в Казани проект "Достояние Среднего Урала". Конкурс позволит присвоить особый статус историческим событиям, достижениям науки, культуры, спорта, географическим объектам, коллективам и организациям.

Александр Левин, презентуя проект, отметил, что идея отмечать знаковые для уральцев проекты принадлежит региональной Общественной палате. Инициатива в 2021 году была одобрена правительством Свердловской области.

"Форум "Сообщество" — это открытая площадка для обмена мнениями по самым актуальным вопросам между властью, бизнесом и гражданским обществом. Нынешний форум, проходящий на гостеприимной татарстанской земле, собрал более 2 тысяч участников из 70 регионов Российской Федерации", — сказал Александр Левин.

По его словам, учреждение статуса "Достояние Среднего Урала" способствует развитию культурно-исторического и общественного потенциала Свердловской области, защите традиционно духовно-нравственных ценностей и популяризации самобытности региона.

Конкурс стартовал 1 августа и продлится до 1 октября. В это время любой житель Среднего Урала сможет выбрать 3 объекта, заслуживающих особого общественного статуса. На голосование было вынесено 15 достопримечательностей:

  • Профессиональный волейбольный клуб "Уралочка";
  • АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского";
  • Верхотурский кремль (1699–1712 гг.);
  • День чествования наклонной башни Демидовых;
  • Колокольный завод "Пятков и К";
  • Межрегиональная выставка-ярмарка "Ирбитская ярмарка";
  • Музейный комплекс военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма;
  • Наследие Павла Петровича Бажова;
  • Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова;
  • Песня "Уральская рябинушка";
  • Природный парк "Оленьи ручьи";
  • Трамвай города Волчанска;
  • Уральский академический филармонический оркестр;
  • Уральский рок;
  • Уральский характер.

Проголосовать можно по этой ссылке. В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что вручение дипломов о присвоении статуса "Достояние Среднего Урала" состоится 17 января.

Областная газета Свердловской области

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