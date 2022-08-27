Президент РФ установил выплаты беженцам с Украины и Донбасса

Ежемесячные и разовые выплаты беженцам с Украины, из ДНР и ЛНР будут начисляться до 31 декабря 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных и разовых выплатах беженцам с Украины, из ДНР и ЛНР. Пособия смогут получить пенсионеры, инвалиды, ветераны, беременные и семьи с детьми.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья будет полагаться ежемесячная выплата в 10 тыс. рублей, а также доплата в 3 тыс. рублей для людей старше 80 лет, инвалидам I группы и детям-инвалидам. Ветеранам Великой Отечественной войны государство будет каждый месяц платить еще по 5 тыс. рублей.

Беременные женщины получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей, после родов матерям полагается еще 20 тыс. рублей. При этом ежемесячная выплата беженцам на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой или попечительством — 15 тыс. рублей.

Кроме того, по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка. Выплаты по 4 тыс. будут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, однако деньги будут выплачиваться задним числом — с 1 июля 2022 года. Действовать эта мера поддержки будет по 31 декабря 2022 года.

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