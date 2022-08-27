Темы дня

Общество
27 августа 2022, 18:31

Президент РФ установил выплаты беженцам с Украины и Донбасса

Владимир Путин

Ежемесячные и разовые выплаты беженцам с Украины, из ДНР и ЛНР будут начисляться до 31 декабря 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных и разовых выплатах беженцам с Украины, из ДНР и ЛНР. Пособия смогут получить пенсионеры, инвалиды, ветераны, беременные и семьи с детьми.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья будет полагаться ежемесячная выплата в 10 тыс. рублей, а также доплата в 3 тыс. рублей для людей старше 80 лет, инвалидам I группы и детям-инвалидам. Ветеранам Великой Отечественной войны государство будет каждый месяц платить еще по 5 тыс. рублей.

Беременные женщины получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей, после родов матерям полагается еще 20 тыс. рублей. При этом ежемесячная выплата беженцам на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой или попечительством — 15 тыс. рублей.

Кроме того, по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка. Выплаты по 4 тыс. будут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, однако деньги будут выплачиваться задним числом — с 1 июля 2022 года. Действовать эта мера поддержки будет по 31 декабря 2022 года.

Читайте также:

Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям школьников в Донбассе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.08.2022, 18:31 / Общество
Президент РФ установил выплаты беженцам с Украины и Донбасса
27.08.2022, 17:45 / Общество
Как прошел фестиваль "От Винта!" на аэродроме Логиново. Фото
27.08.2022, 15:44 / Общество
Конкурс "Достояние Среднего Урала" представили на Всероссийском форуме "Сообщество"
27.08.2022, 14:40 / Общество
Минтруд РФ рассмотрит предложение сделать 1 сентября выходным днем
27.08.2022, 13:34 / Общество
На Среднем Урале больше 1000 заболевших ковидом за сутки