"Автомобилист" в этом году году не выиграл ни одного предсезонного турнира

В середине третьего периода Стефан да Коста отыграл одну шайбу, но это уже ни на что не влияло. Фото: Павел Ворожцов

В заключительном матче Кубка губернатора Челябинской области хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" проиграли челябинскому "Трактору" со счетом 1:3.

Перед началом игры "шоферы" имели в своем активе 2 очка, а их соперник — 4. Но в случае успеха в личной встрече в основное время "Автомобилист" мог стать победителем турнира (который он, кстати, выиграл в прошлом году).

Однако тренер екатеринбуржцев Николай Заварухин оставил в запасе многих из своих лидеров (Олега Ли, Брукса Мейсека, Анатолия Голышева, Никиту Трямкина и других), и "Трактор" уже в первом периоде забил три безответных гола, по сути решив исход матча.

В середине третьего периода Стефан да Коста отыграл одну шайбу (первый гол француза в ныненшнем межсезонье), но это уже ни на что не влияло.

"Трактор" завоевал кубок губернатора Челябинской области, а "Автомобилист" в этом межсезонье не смог выиграть ни один из трех предсезонных турниров, в которых участвовал.