Вячеслав Володин: какие законы вступают в силу в сентябре?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в сентябре. Отдельно он отметил два закона.
Один из них касается касается защиты персональных данных. С 1 сентября покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет грозить штраф до 50 тысяч руб.
С того же дня учителей освободят от заполнения лишних документов. "Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту", — подчеркнул Володин в личном telegram-канале.
С 1 сентября также:
- на отдельные виды технически сложных товаров (в том числе на смартфоны) будет обязательно предустанавливаться российский магазин приложений;
- участников рынка обяжут передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории;
- средства от уплаты штрафов за преступления в области экологии начнут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде;
- в России появится единый реестр доноров костного мозга. Добровольцам будет положено медобследование, лечение и реабилитация;
- детям с ОВЗ, которые обучаются в школах и колледжах, но не проживают в них, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание. Лица, признанные инвалидами I, II или III группы, смогут безвозмездно получить второе среднее или высшее образование;
- решение о выборе управляющей компании общим собранием собственников многоквартирного дома будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов (ранее хватало 25% + 1 голос);
- доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого собственника — закон направлен на борьбу с микродолями и защитит граждан от черных риелторов и мошеннических сделок;
- условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являются ничтожными и не принимаются судами. Это, к примеру, договоренности, которые дают продавцу право менять условия в одностороннем порядке, предусматривают оказание допуслуг без получения согласия.