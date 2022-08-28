Вячеслав Володин: какие законы вступают в силу в сентябре?

10 законов вступают в силу с 1 сентября. Фото: Галина Соловьева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в сентябре. Отдельно он отметил два закона.

Один из них касается касается защиты персональных данных. С 1 сентября покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение закона будет грозить штраф до 50 тысяч руб.

С того же дня учителей освободят от заполнения лишних документов. "Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту", — подчеркнул Володин в личном telegram-канале.

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