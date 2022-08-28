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Общество
28 августа 2022, 15:20

Свердловское правительство разрабатывает новые меры поддержки пенсионеров

пенсионеры в Новоуральске

В 2022 году День пенсионера на Среднем Урале отмечается 28 августа. Фото: департамент информполитики Свердловской области

28 августа, в День пенсионера, губернатор Свердловской области совершил рабочую поездку в Новоуральск. Он посетил фестиваль "Новоуральское долголетие", где рассказал о новых программах поддержки пожилых граждан.

Как уточняют в департаменте информполитики региона, сейчас областное правительство разрабатывает систему скидок для пенсионеров в продуктовых и хозяйственных магазинах. В первую очередь она начнет действовать у уральских продавцов, а затем — и у федеральных.

Кроме того, ведется работа над региональной программой путешествий "Золотое кольцо Урала". Она будет включать бесплатные экскурсии для людей старшего возраста с транспортом, экскурсоводом и медицинским сопровождением. Пенсионеры смогут побывать в интересных местах и завести новые знакомства.

Добавим, на Среднем Урале действует широкая система мер поддержки пенсионеров. В числе региональных мер:

  • обеспечение лекарственными препаратами и медизделиями бесплатно и на льготных условиях;
  • компенсация затрат на газификацию жилых помещений и на приобретение бытового газового оборудования или освобождение от перечисленных затрат;
  • оплата 50% стоимости проезда по территории региона на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в период с апреля по октябрь;
  • право бесплатного посещения государственных музеев Свердловской области раз в месяц;
  • выплата единовременного пособия в связи с выходом на пенсию и другие.

Также свердловчане, которые прожили в браке не менее 50 лет, получают знак отличия "Совет да любовь" и единовременную выплату. В 2022 году на эти цели выделено более 45 миллионов рублей.

Областная газета Свердловской области

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