На Средний Урал идут дожди и грозы

Все три дня на территории региона будут греметь грозы. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики рассказали, чего ждать жителям Свердловской области в последние дни лета. Начало недели будет дождливым, прогремят грозы. При этом будет достаточно тепло.

В понедельник днем воздух прогреется до +24...+29 ºС, во вторник — до +25...+30 ºС. В среду на севере региона столбики термометров покажут +15...+20 ºС, на юге +21...+26 ºС.

Фото: с сайта Уральского гидрометцентра

В Екатеринбурге в эти дни будет +27...+29 ºС, +28...+30 ºС и +24...+26 ºС соответственно. Дождь в уральской столице ожидается во 2-й и 3-й день недели, говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

Фото: с сайта Уральского гидрометцентра

Отмечается, что до 30 августа включительно местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).