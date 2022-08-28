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Общество
28 августа 2022, 18:00

Свердловский губернатор оценил проекты благоустройства Новоуральска

Новоуральск

В Новоуральске благоустраивают парк у ДК. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Во время рабочей поездки в Новоуральск губернатор Свердловской области оценил проекты благоустройства городских территорий, реализуемых по госпрограммам и силами добровольцев.

В числе мест, где побывал глава Среднего Урала, стала Аллея молодежи. На ее обновление в течение 3 лет было выделено 56,8 миллиона рублей из бюджета. На эти деньги построены пешеходные тротуары, детская и спортивная площадки, парковка, фонтан, разбиты цветники и установлено освещение.

Кроме того, губернатор посетил новый микрорайон. За последние годы там проложена автодорога, магистральные сети газопровода, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, трансформаторная подстанция. Построен 41 жилой дом.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас в Новоуральске приводят в порядок территорию у местного ДК. Этим занимаются активисты Союза горожан "Другое село", созданного весной. Помимо субботников, они организовывают мероприятия и акции.

В ходе поездки также состоялась рабочая встреча с главой Новоуральска Вячеславом Тюменцевым. На ней обсуждалось развитие муниципалитета. В число проблемных вопросов, которые требуют решения, вошли: капремонт дорог, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция Центрального стадиона.

Областная газета Свердловской области

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