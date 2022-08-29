На Среднем Урале разрабатывают стратегию развития промышленного туризма до 2025 года

Благодаря промышленному туризму планируется увеличить турпоток на Средний Урал — до 3,5 миллионов человек к 2030 году. Фото: Владимир Мартьянов

Проект стратегии был презентован на заседании совета по развитию туризма под руководством замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

По данным департамента информполитики, стратегия развития содержит 10 основных направлений. В том числе в течение 3 лет предполагается увеличить количество промпредприятий, которые будут принимать тургруппы, минимум до 30. Также запланировано создание центра компетенций по ревитализации промтерриторий в креативные пространства, разработка новых региональных и межрегиональных маршрутов.

Благодаря промышленному туризму планируется увеличить турпоток на Средний Урал – до 3,5 миллионов человек к 2030 году.

Как отметил Дмитрий Ионин, на развитие туризма и туристской инфраструктуры в 2023 году привлечено 585 миллионов рублей из федерального бюджета. "Инвестиции в эту индустрию дают мощный эффект для создания рабочих мест и развития других сфер, в которых, замечу, задействован преимущественно наш малый бизнес", – отметил он.

Директор департамента по развитию туризма Эльмира Туканова добавила: "Уникальной особенностью промышленного туризма в Свердловской области является не только высокая концентрация действующих производств, но и объектов индустриального наследия".

Она напомнила, что в регионе проводятся событийные мероприятия, связанные с промышленностью – "Лето на заводе", "Демидов-фест", День чествования Невьянской башни. Также, по ее словам, туристов привлекают антропогенные ландшафты. Ярким примером является "Уральский Марс" – карьер огнеупорных глин в Богдановиче и лунные пейзажи отвалов в Березовском.

Добавим, ранее три действующих свердловских промпредприятия вошли в федеральный онлайн-путеводитель промышленного туризма: Северский трубный завод в Полевском, "Уралхиммаш" в Екатеринбурге и ЕВРАЗ-НТМК в Нижнем Тагиле.