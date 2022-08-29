Шесть свердловских пар получили знаки "Совет да любовь"

Среди награжденных — Эдуард и Татьяна Похилевич. Их брак был зарегистрирован в 1971 году. Фото: Павел Ворожцов

День пенсионера отметили на Среднем Урале. В праздник, 28 августа, в регионе состоялся Областной слет советов ветеранов предприятий и организаций.

Он объединил более 500 пенсионеров из разных муниципалитетов. В рамках встречи состоялась торжественная церемония вручения региональных знаков отличия. В том числе "Совет да любовь" получили 6 семей, проживших вместе не менее 50 лет и воспитавших одного или нескольких детей.

Еще 8 человек получили знаки отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении". Награда вручается за участие в деятельности, направленной на оказание социальной, психологической, материальной, бытовой и правовой помощи ветеранам и членам их семей, а также за воспитание у молодежи трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье.