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Общество
29 августа 2022, 12:05

На Среднем Урале потушили 11 лесных пожаров

  Юлия Пастух
Лесной пожар

С огнем боролись около 280 человек. Фото: департамент информполитики Свердловской области

За прошедшие выходные в Свердловской области ликвидировали 11 природных пожаров на площади более 63 гектаров. С огнем боролись около 280 человек — сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов и лесничеств, МЧС России, арендаторы. 

По данным на утро 29 августа, в регионе зарегистрировано 8 лесных пожаров на общей площади 39 гектаров, 6 из них локализованы. Очаги зафиксированы под Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Первоуральском, в Алапаевском, Сысертском, Туринском, Шалинском лесничествах.

Угрозы населенным пунктам нет. Причиной большинства возгораний является неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов, передает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, сообщать о природных пожарах необходимо по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

Областная газета Свердловской области

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