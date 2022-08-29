Выпускник УрФУ возглавил Роскадастр

Ранее Владислав Жданов возглавлял бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра". Фото: официальный telegram-канал Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назначил руководителя в недавно созданную публично-правовую компанию "Роскадастр". Ее возглавил выпускник Уральского федерального университета и Дипломатической академии Министерства иностранных дел России Владислав Жданов.

Информация опубликована на сайте кабмина. Сообщается, что с 2015 по 2018 годы Жданов работал вице-президентом алмазодобывающей компании, после занимал должность советника гендиректора РЖД. С декабря 2021 года возглавлял бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Росреестра".

Добавим, с конца 2021 года в России был принят закон о создании публично-правовой компании "Роскадастр". На нее возложены функции по внесению в Единый государственный реестр объектов недвижимости сведений о границах, геодезических и картографических работах. Также новая структура будет заниматься составлением государственных топографических планов и карт.

Работа Роскадастра запланирована по принципу одного окна, куда смогут обращаться все, кто использует пространственно-картографические данные. Это позволит сократить сроки услуг Росреестра по данному направлению.