Свердловский губернатор побывал с рабочей поездкой в Южном управленческом округе

30 предприятий Южного управленческого округа участвуют в нацпроекте "Производительность труда". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области совершил рабочую поездку в Южный управленческий округ. На совещании с главами муниципалитетов и предприятий, работающих на этой территории, он обозначил перспективы развития промышленного комплекса региона.

В частности было отмечено, что Среднему Уралу необходима "перезагрузка" моногородов — должны быть созданы все условия для комфортной безопасной работы, учебы, доступа к качественной медицине и услугам.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сегодня металлургические и машиностроительные предприятия Богдановича, Каменска-Уральского и Сухого Лога отгружают 7-ю часть всей продукции региона в обрабатывающих отраслях. За последние 5 лет в округе запущено 12 инвестиционных проектов, создано 470 рабочих мест. Объем вложенных инвестиций превысил 50 млрд рублей. Также уточняется, что 30 местных предприятий участвуют в нацпроекте "Производительность труда".

С 2012 по 2021 годы объем отгруженных товаров собственного производства на Среднем Урале увеличился с 1,5 до 3 триллионов рублей. В условиях санкций, чтобы предприятия смогли оперативно занять освободившиеся ниши, эта сфера будет получать поддержку.

В ходе рабочей поездки глава региона также оценил условия труда работников, созданные на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов и Синарском трубном заводе. На КУЗОЦМ, где ему презентовали производство высококачественного цветного металлопроката, он посмотрел меню и ассортимент столовой. А на СинТЗ показали линию по производству труб и учебный полигон, где идет подготовка будущих высококлассных специалистов.