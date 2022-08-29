Свердловские спортсмены взяли золото на всероссийском мотокроссе

Экипаж Александра Пупышева и Сергея Колясникова взял золото в королевском классе 750 см3 на мотоциклах с колясками. Фото: пресс-служба центра технических видов спорта Свердловской области

Спортсмены из Свердловской области завоевали золотые медали на чемпионате России по мотокроссу. На пьедестал почета взошел экипаж Александра Пупышева и Сергея Колясникова, состязавшихся за победу на мотоциклах с колясками.

Этап всероссийских соревнований проходил в Прокопьевске. Именно там мотогонщики успешно выступили в королевском классе 750 см3, рассказали в пресс-службе центра технических видов спорта Среднего Урала.

Сейчас экипаж Пупышева-Колясникова занимает второе место в общем зачете. Следом за ними, на третьей позиции, находится дуэт свердловчан Игоря Полухина и Руслана Козуба. Первое место пока закрепилось за командой из Анджеро-Судженска Игоря Родионова и Сергея Лейса. Однако разница в очках между соревнующимися сборными небольшая, поэтому уральцы еще надеются вырваться вперед. Впереди участников чемпионата ждут финальные гонки, где будет решаться судьба медалей.

Ранее свердловские мотогонщики завоевали серебро в разных классах на этапе кросса национальных команд в костромском городе Красном-на-Волге.