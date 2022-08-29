Губернатор проверил выполнение поручения по созданию спортцентра в Каменском районе

В детском лагере "Исетские зори" каждое лето отдыхает полторы тысячи детей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области в ходе рабочей поездки посетил детский лагерь в Каменском районе "Исетские зори". Глава региона осмотрел ФОК с бассейном, которые построили по его поручению.

Земля под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в лагере "Исетские зори" была выделена в 2018 году по просьбе федерального предприятия, которое участвует в развитии социальной инфраструктуры на территории Каменского района, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В решении вопроса помог губернатор.

К концу 2021 года 2-этажный ФОК с бассейном был возведен. На площади в 3,7 тыс. квадратных метров дети занимаются футболом, волейболом, плаванием и единоборствами. Для пловцов предусмотрены 4 дорожки по 25 метров. Спорткомплекс оборудован еще 2 залами. В одном из них можно заниматься общефизической подготовкой, в другом – художественной гимнастикой, спортивными играми и акробатикой.

Напомним, оздоровительный лагерь "Исетские зори" работает с 1979 года. Каждое лето здесь отдыхают около полутора тысяч детей, а на тренировочных сборах занимаются сотни учеников спортшкол Каменска-Уральского. Учреждение работает круглый год благодаря газификации, которую провели за счет софинансирования из областного бюджета.