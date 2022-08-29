Автор "Ночного дозора" поддержал осужденного за порчу картины экс-охранника Ельцин Центра

Писатель Сергей Лукьяненко встал на сторону осужденного за порчу картины из Третьяковской галереи. Фото: Павел Ворожцов

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко высказался в поддержку бывшего охранника Ельцин Центра, который был осужден за порчу картины из Третьяковской галереи. Автор "Ночного дозора" считает, что полотно "Три фигуры" Анны Лепорской с пририсованными глазами стало лучше.

"А по-моему, лучше картины стали. Добавилось многозначительности, глубины. Одна голова без глаз, а у других глазки-то открылись! Сразу мысль заиграла", — написал слова поддержки на своей личной странице "ВКонтакте" Сергей Лукьяненко.

Писатель иронично добавил, что 180 часов, к которым Александра Васильева приговорил суд за вандализм, точно хватит, если человека отправить в тур по выставкам современного искусства с ведерком краски. Также Лукьяненко написал, как можно было бы изменить картину ученицы Казимира Малевича.

"Только надо было одной голове глаза пририсовать, другой уши, а третьей рот. Вот тогда — ух! Сколько этот шедевр стоит, семьдесят миллионов? Сто семьдесят бы стал стоить! Новое слово в искусстве. Совместное творчество художника и зрителя", — отметил писатель.

Напомним, сегодня мировой судья в Верх-Исетском районе Екатеринбурга приговорил Александра Васильева к 180 часам обязательных работ за то, что он нарисовал глаза на картине из Третьяковской галереи. Защита осужденного намерена обжаловать решение.