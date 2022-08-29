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29 августа 2022, 16:08

Свердловские приставы направили 250 килограммов гуманитарной помощи детям из ЛНР и ДНР

  Юлия Пастух
Посылки

Малыши получили детское питание и погремушки, а подростки — теплую одежду к осени. Фото: Полина Зиновьева

Сотрудники ГУФССП России по Свердловской области направили 250 кг необходимых вещей и продуктов для детей, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик на Средний Урал.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, малыши получили посылки с детским питанием (смесями, кашами), а также с предметами гигиены и погремушками. Подросткам отправили осеннюю верхнюю одежду: куртки, шапки, перчатки. 

Всего поддержку от приставов получили 45 несовершеннолетних, которые размещены в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Нижних Сергах.

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Областная газета Свердловской области

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