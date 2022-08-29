Криминальные художества

Александр Васильев свою вину признал и принес Третьяковской галерее извинения Фото: Павел Ворожцов

Вчера мировой суд в Екатеринбурге признал охранника арт-галереи Ельцин Центра Александра ВАСИЛЬЕВА виновным в вандализме и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ. Также 64-летний осужденный будет в принудительном порядке наблюдаться у врача-психиатра.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря 2021 года во время демонстрации картины на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в екатеринбургском «Ельцин-Центре». Как установил суд, Александр Васильев из хулиганских побуждений пририсовал гелевой ручкой глаза на лицах изображенных на полотне фигур.

В суде обвиняемый охранник объяснил свои действия желанием дополнить, как ему тогда казалось, неполноценный детский рисунок. От действий Васильева пострадала картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Художественное произведение было оценено в 74 млн рублей. Его полностью восстановили. Реставрацию полностью покрыла страховка. Ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Свою вину бывший сотрудник ЧОП признал, принес извинения Третьяковской галерее, а также пожертвовал в фонд ее поддержки половину своей пенсии – 5 тысяч рублей.

Судом установлено, что Александр Васильев работал охранником без договора. Два-три раза в квартал ЧОП нанимал его на разовые дежурства на различных объектах. При том, что у подсудимого имеется психическое заболевание, противоправное действие он совершил, отдавая себе отчет в происходящем. Эти выводы суд сделал на основании изучения записей с камер внутреннего видеонаблюдения. На них видно, что перед тем, как испортить картину, Васильев оглядывается по сторонам. Гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. Адвокат подсудимого Алексей Бушмаков ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении штрафа, ссылаясь на то, что его подзащитный является ветераном боевых действий и имеет инвалидность. Вынесенный приговор защитник намерен обжаловать.

Алексей Бушмаков, адвокат Александра Васильева

– Это суровое наказание, учитывая состояние его здоровья, возраст и имеющиеся заболевания. К тому же, я считаю, что есть основания для прекращения дела в связи с назначением судебного штрафа.

Иван Анисимков, помощник прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

– В ходе рассмотрения уголовного дела было принято решение, что мера наказания в виде штрафа ухудшит материальное положение подсудимого. 250 часов обязательных работ – это тот размер, который гособвинение сочло достаточным для достижения целей наказания. После изучения приговора будет принято решение об основаниях для его обжалования. Результат перевоспитания пенсионера будет полностью зависеть от него самого.

Георгий Амусин, врач-психотерапевт

То, что Александр Васильев взял ручку и что-то пририсовал куда-то, решив, что вот так оно будет выглядеть лучше, это психология маленького, который мыслит четко определенными категориями: когда он видит что-то выпадающее из его детского восприятия, он либо боится, либо пытается это исправить, потому что у него такая модель мира. Она не идеальная, но им идеализированная. Возникает вопрос, когда этого человека брали на работу, у кого он проходил психиатрическую экспертизу, как оценили его уровень психологической зрелости?

В Ельцин Центре считают инцидент несчастным случаем

– Виновником происшествия стал человек с ментальными проблемами. Конечно, его не должны были брать на работу в ЧОП. После печального инцидента в Арт-галерее Ельцин Центра предприняты все возможные дополнительные средства для сохранности произведений искусства, – сообщили в пресс-службе.

Справка Анна Лепорская (1900–1982) известна как мастер художественного фарфора, живописью она занялась уже в поздние годы. Училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Казимир Малевич (основоположник супрематизма). Картина «Три фигуры» (1932–1934) была привезена в числе 84 работ на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Екатеринбург. Она посвящена периоду деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства.