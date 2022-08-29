СМИ Екатеринбурга помогли полиции раскрыть кражу с банковской карты

Подозреваемый в хищении денег с банковской карты добровольно сдался полиции в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов

В отдел полиции Екатеринбурга добровольно сдался подозреваемый в краже денег с банковской карты. Мужчина увидел информацию о его розыске в интернете и не стал откладывать визит к силовикам, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Явку с повинной оформили в отделе Железнодорожного района. В ОВД пояснили, что подозреваемым оказался неоднократно судимый житель Первоуральска. Он рассказал полицейским, что банковскую карту нашел на улице и решил потратить все имеющиеся на счету деньги. Мужчина сообщил, что готов возместить потерпевшему материальный ущерб.

Напомним, в отдел МВД несколько дней назад обратился житель Екатеринбурга, потерявший банковскую карту в районе Вторчермета. Он пояснил, что ему начали приходить уведомления о списании денег за покупки в магазинах. Полицейские проверили торговые точки, изучив съемки с камер наблюдения. Сыщикам удалось установить подозреваемого. Фото и видео с его лицом было распространено в средствах массовой информации. Благодаря чему похититель нашелся сам.

Сотрудники уголовного розыска напоминают, что при использовании чужой платежной карты образуется состав преступления по статье "Кража". Полиция поблагодарила СМИ, которые распространили информацию о поиске причастных к преступлению людей.