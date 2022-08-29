Скончался тренер свердловских спасателей по пожарно-прикладному спорту

В 1992 — 2002 годы Кобцев являлся тренером сборной команды России. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 29 августа, скоропостижно скончался заслуженный тренер РФ по пожарно-прикладному спорту Виктор Кобцев. Под его руководством сборная Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты РСФСР и России.

Кроме того, более 30 раз становилась призерами чемпионатов РСФСР и страны, Кубков России в общекомандном первенстве. О печальной новости сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 1985 году Виктор Алексеевич стал тренером-преподавателем по пожарно-прикладному спорту в УГПС ГУВД Свердловской области. С того года и до последних дней он был несменным тренером сборной команды Среднего Урала.

Кобцев был заслуженным тренером страны и членом тренерского совета Федерации пожарно-прикладного спорта России. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.