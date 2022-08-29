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29 августа 2022, 18:28

Президент РФ поддержал идею создания в стране адаптационных центров для мигрантов

  Валерия Белякова
Встреча Владимира Путина с Игорем Бариновым

Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов, предложенную главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Предполагается, что часть регионов могут стать пилотными площадками для реализации инициативы. По мнению Игоря Баринова, в центрах мигранты смогут получать правовую и психологическую поддержку, а также познакомиться с традициями, обычаями и культурой России, приводят подробности встречи на kremlin.ru.

Глава федерального агентства признал, что экономика страны нуждается в иностранной рабочей силе, однако появление мигрантов в отдельных территориях меняет этнический и культурный ландшафт.

"Возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление. Естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан. И здесь, мне кажется, очень важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов", — пояснил Игорь Баринов.

Он добавил, что над новым комплексом мер работают представители 9 федеральных органов исполнительной власти и Генпрокуратура, привлекаются общественные и религиозные организации.

"Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов", — ответил Владимир Путин и добавил, что в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане понимают важность процессов адаптации уехавших в Россию людей.

Областная газета Свердловской области

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