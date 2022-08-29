Уральский завод гражданской авиации планирует поставить самолеты "Байкал" с российскими двигателями в Забайкалье

Легкомоторные самолеты "Байкал" могут отправиться в Сибирь и на Дальний Восток. Фото: пресс-служба УЗГА

Легкомоторные самолеты "Байкал" планирует поставить Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) авиакомпании "Аэросервис", обслуживающей воздушное пространство над Бурятией, Магаданской, Иркутской областями и Забайкальским краем. Стороны заключили предварительный договор на отгрузку семи бортов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Поставки судов от резидента особой экономической зоны "Титановая долина" намечены на 2025–2028 годы. УЗГА готов оказать техническую поддержку авиаперевозчику, подготовить летный и техсостав к работе с самолетами. Также завод дает гарантийные обязательства на свой продукт.

"Уральский завод гражданской авиации и авиакомпанию "Аэросервис" связывает длительное успешное сотрудничество, и мы рады, что наш партнер – один из наиболее опытных эксплуатантов однодвигательных самолетов в Сибири и на Дальнем Востоке – выбрал "Байкал" для дальнейшего развития своего флота. Уверены, что ЛМС-901 позволит эффективно выполнять перевозки пассажиров и грузов в Забайкалье и соседних регионах", – рассказал директор программ гражданской авиации УЗГА Олег Богомолов.

ЛМС-901 "Байкал" оснащены отечественным турбовинтовым двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901. Авиаперевозчик отмечает, что больше всего данный вид судна востребован на местных воздушных линиях. Он рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2 тысяч килограммов груза на дальность полета до 3 тысяч километров. Самолет может взлетать и приземляться на грунтовые полосы. Также конструкцией предусмотрена возможность применения поплавкового или лыжного шасси. В авиакомпании надеются, что "Байкал" заменит однодвигательные самолеты, а на части маршрутов ‒ двухдвигательные Л-410.

Стороны обсудили возможность приведения бортов под текущие потребности. Салон комбинированного типа будет предусматривать возможность одновременной перевозки пассажиров и коммерческого груза.

Ранее губернатор Свердловской области представил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову импортозамещаемые ресурсы свердловских машиностроителей. Также глава региона рассказал о планах по расширению ОЭЗ "Титановая долина", заявка в профильное федеральное министерство будет подана до конца 2022 года.