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Общество
29 августа 2022, 20:55

В России расширили направления грантовой поддержки сельхозпроизводителей

  Валерия Белякова
Сельхозтехника в поле

Для сельхозпроизводителей увеличены возможности использования государственных грантов. Фото: Полина Зиновьева

Правительство России расширило возможности использования грантовой поддержки для производителей сельского хозяйства. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Расширенный перечень направлений могут использовать аграрии, которые занимаются виноградарством, садо- и питомниководством, а также селекцией и выведением семян технических культур, сообщают на официальном сайте Правительства РФ.

Теперь средства грантов разрешается тратить на научно-исследовательские работы, которые связаны с разработкой и производством новых сортов сельхозкультур. Деньги можно направлять на средства защиты растений, приобретение шпалер и противоградовых сеток для охраны многолетних насаждений. Грантовая поддержка рассчитана на покупку оборудования для лабораторных работ. Как и прежде, допустимо приобретать материалы и технику для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ. На господдержку могут претендовать сельхозпроизводители, работающие в рамках комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе.

Данные меры должны помочь в формировании базы селекции и семян, а также во внедрении высокоинтенсивных технологий в российском АПК. В дальнейшем это позволит уменьшить зависимость аграриев от зарубежных аналогов, повысив продовольственную безопасность страны.

Областная газета Свердловской области

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