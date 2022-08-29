В России расширили направления грантовой поддержки сельхозпроизводителей

Для сельхозпроизводителей увеличены возможности использования государственных грантов. Фото: Полина Зиновьева

Правительство России расширило возможности использования грантовой поддержки для производителей сельского хозяйства. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Расширенный перечень направлений могут использовать аграрии, которые занимаются виноградарством, садо- и питомниководством, а также селекцией и выведением семян технических культур, сообщают на официальном сайте Правительства РФ.

Теперь средства грантов разрешается тратить на научно-исследовательские работы, которые связаны с разработкой и производством новых сортов сельхозкультур. Деньги можно направлять на средства защиты растений, приобретение шпалер и противоградовых сеток для охраны многолетних насаждений. Грантовая поддержка рассчитана на покупку оборудования для лабораторных работ. Как и прежде, допустимо приобретать материалы и технику для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ. На господдержку могут претендовать сельхозпроизводители, работающие в рамках комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе.

Данные меры должны помочь в формировании базы селекции и семян, а также во внедрении высокоинтенсивных технологий в российском АПК. В дальнейшем это позволит уменьшить зависимость аграриев от зарубежных аналогов, повысив продовольственную безопасность страны.