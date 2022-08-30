В России предлагают сделать бессрочной программу маткапитала

В России предложили увеличить размер маткапитала на второго ребенка до 933 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьева

В России предлагают сделать бессрочной программу материнского капитала и увеличить размер выплаты на второго ребенка до 933 тысяч рублей, сейчас эта сумма составляет 693 тысячи рублей. Изменения могут быть внесены с 1 января 2023 года.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Справедливой России". Уже сегодня они планируют внести законопроект на рассмотрение Госдумы, сообщают "Известия". Парламентарии предлагают также повысить сумму выплаты на третьего ребенка до 1 миллиона 399 тысяч рублей. Также, по их мнению, материнский капитал должен быть бессрочным, пока программа продлена до конца 2026 года.

"Федеральным законом предлагается с 1 января 2023 года сделать меры господдержки семей, имеющих детей, бессрочными; выплачивать материнский капитал женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки; увеличить выплаты на второго, третьего и последующих детей", — приводит издание фрагмент законопроекта.

Депутаты отмечают, что данные меры должны помочь в улучшении демографической ситуации и повышении уровня рождаемости.

Напомним, в России разрешили тратить материнский капитал на оплату частных детских садов.