На Тюменском тракте автомобилисты встали в большую пробку

Автомобилисты жаловались на большую пробку на Тюменском тракте. Фото: Анна Кошкина

Тюменский тракт на подъезде к Екатеринбургу встал в пробку. Автомобильный затор растянулся на несколько километров.

Как сообщили "Областной газете" читатели, проезжая часть была сужена до одной полосы. Из-за этого было сильно затруднено движение транспорта.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

В пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор" пояснили, что на участке тракта работы проводило ДЭУ Кировского района Екатеринбурга. Пробка растянулась на 7 километров. Сейчас дорожники открыли движение по полосам. Ситуация стабилизируется.

Напомним, ранее автомобилисты жаловались на серьезные заторы в районе Новомосковского тракта.