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Общество
30 августа 2022, 10:19

На Тюменском тракте автомобилисты встали в большую пробку

  Валерия Белякова
Пробка на Тюменском тракте

Автомобилисты жаловались на большую пробку на Тюменском тракте. Фото: Анна Кошкина

Тюменский тракт на подъезде к Екатеринбургу встал в пробку. Автомобильный затор растянулся на несколько километров.

Как сообщили "Областной газете" читатели, проезжая часть была сужена до одной полосы. Из-за этого было сильно затруднено движение транспорта.  

Фото: скриншот Яндекс.Карты

В пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор" пояснили, что на участке тракта работы проводило ДЭУ Кировского района Екатеринбурга. Пробка растянулась на 7 километров. Сейчас дорожники открыли движение по полосам. Ситуация стабилизируется.

Напомним, ранее автомобилисты жаловались на серьезные заторы в районе Новомосковского тракта.

Областная газета Свердловской области

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