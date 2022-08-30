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30 августа 2022, 10:35

Внимание – дети! На Среднем Урале началась профилактическая акция

  Валерия Белякова
Пешеходный переход

В Свердловской области ГИБДД поводит профилактическую акцию "Внимание – дети!". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

На Среднем Урале в преддверии начала учебного года Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию "Внимание — дети!". Взрослым и школьникам инспекторы рассказывают о безопасном поведении на дорогах, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Сейчас сотрудники полиции показывают детям фильмы о правилах дорожного движения. Со школьниками проводят занятия на знание ПДД и напоминают о правильном поведении при переходе проезжей части. Инспекторы общаются с детьми во дворах, на игровых площадках и в лагерях. 

Разъяснительные беседы ведутся и с водителями. Им полицейские сообщают о необходимости снижения скорости перед зеброй, а также вблизи школ. Родителям напоминают об использовании кресел для перевозки детей в автомобилях. Традиционно в первые дни учебы у свердловских школ будут дежурить наряды ГИБДД и контролировать обстановку.

В Госавтоинспекции рассказали, что с начала 2022 года в Свердловской области произошло 177 аварий с участием детей. В ДТП погибли 11 маленьких жителей региона, еще 202 ребенка получили травмы.

Ранее под Нижним Тагилом подростки угнали квадроцикл и въехали на нем в забор.

Областная газета Свердловской области

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