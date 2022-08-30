На территории екатеринбургской больницы нашли дореволюционные аптекарские флаконы

Флаконы начала ХХ века представляют историческую ценность. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге на территории Центральной городской больницы № 3 по ул. Братьев Быковых, 16 во время ремонтных работ строительный экскаватор откопал несколько стеклянных бутылочек. Оказалось, что они представляют историческую ценность.

Первым на артефакты обратил внимание заместитель главного врача по административно-хозяйственной части ЦГКБ № 3 Степан Четвертных.

"В грунте что-то блеснуло. Приблизившись, мы обнаружили сначала одну стеклянную бутылочку, а на другой день — еще несколько. Когда я их отмыл и увидел дореволюционный герб — вот это было удивление!" — рассказал Степан Четвертных.

На месте, где были найдены аптекарские бутылочки фирмы "Р. Келеръ и К", в начале XX века располагались жилые дома на Третьей Мельковской улице — в дореволюционном Екатеринбурге здесь находился район Мельковской Слободы. При анализе исторических документов выяснилось, что по данному адресу в трех домах проживали мещанская вдова Ксиония Холкина, крестьянка Лидия Иванова, а также мещанин и владелец ювелирной мастерской Александр Троегубов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Мы можем предположить, что 100 лет назад эти аптекарские бутылочки находились, скорее всего, у тех горожан, кто мог позволить себе следить за здоровьем и приобретать соответствующую продукцию", — отметил директор Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Фабрично-торговая фирма была названа в честь Романа Келера, работавшего провизором в Москве. В 1862 году он открыл собственный торговый дом для аптекарских товаров, который стал одним из старейших фармацевтических и парфюмерных предприятий России. Позднее фабрика была национализирована, сегодня она трансформировалась в ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н. А. Семашко.