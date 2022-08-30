В Екатеринбурге встретили беженцев с Донбасса и Украины

Вынужденных переселенцев направили во временный пункт пребывания в Екатеринбурге. Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбург прибыли 48 беженцев с Донбасса и Украины, среди них 17 детей. Вынужденных переселенцев доставили на Средний Урал поездом Симферополь — Омск, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

С вокзала гостей отправили на автобусе в пункт временного пребывания, оборудованный в одной из екатеринбургских гостиниц.

По данным свердловского главка полиции, в регионе сейчас проживают 1 790 беженцев. Из них 554 человека, среди которых 182 ребенка, разместились во временных пунктах в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Нижних Сергах, Екатеринбурге.

Видео предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерием Горелых.

"Свидетельства о предоставлении временного убежища получили 1 029 граждан. Люди трудоустраиваются, готовят детишек в школу к 1 сентября, привыкают к мирному небу над головой, постепенно отвыкая от свиста пуль и разрывов снарядов и мин. Ситуация с прибывшими на Урал жителями ЛНР, ДНР и Украины находится на контроле у руководства регионального главка МВД", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в начале августа в Екатеринбурге приняли 53 беженца из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.