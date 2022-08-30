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30 августа 2022, 12:55

Правительство РФ утвердило график нерабочих дней в 2023 году

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Новогодние праздники закончатся 9 января. Фото: Алексей Кунилов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Новогодние праздники закончатся 9 января.

Согласно информации на сайте кабмина, россияне уходят на новогодние каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. При этом 1 и 8 января выпадают на выходные, в связи с чем было принято решение перенести нерабочие дни на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

Также праздничными выходными днями будут: 23–26 февраля, 8 марта, 29 апреля–1 мая, 6–9 мая, 10–12 июня и 4–6 ноября.

Областная газета Свердловской области

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