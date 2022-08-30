Область на карте: самые интересные новости территорий

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Снос лачуг и воинской части, фитнес-зал на улице, футбол в библиотеке – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за прошедшую неделю.

Нижний Тагил

В городе сносят здания бывшей воинской части в микрорайоне Выя, сообщила интернет-газета «В Тагиле.ру». Два помещения подрядчики уже убрали, в сентябре еще три пойдут под ковш экскаватора. «Ликвидации построек предшествовала большая работа по передаче их в собственность города и обследованию на аварийность. Все здания признаны не подлежащими восстановлению и опасными для жителей микрорайона», цитирует издание мэра Владислава Пинаева. Всего на территории бывшей воинской части – 13 сооружений. Здания построили в 60–70-х годах как учебную часть стройбата, а позже связистов. В 2000-х военные ушли с территории и позже передали ее в собственность муниципалитета.

Волчанск

В Волчанске после ремонта открыли детский сад № 4 на 140 мест. Как пишут «Волчанские вести», в здании 1984 года постройки была заменена кровля, но все остальное требовало серьезного обновления. Теперь там провели капитальный ремонт, благоустроили прилегающую территорию, где оборудовали игровые зоны и спортивную площадку. Обновилось и внутреннее оснащение учреждения.

Каменск-Уральский

На городской набережной оборудовали фитнес-зал под открытым небом. Как пишет портал «Виртуальный Каменск-Уральский», крытую тренажерную площадку установили в рамках социального партнерства муниципалитета и градообразующего предприятия на участке от Лечебной до Бургаева. На ней установлены 16 тренажеров на разные группы мышц. Судя по фотографиям в соцсетях, комплекс пользуется популярностью у каменцев всех возрастов.

Красноуральск

В Красноуральске закончили ремонт и установку оборудования в оздоровительном лагере «Сосновый». Об этом пишет портал «Три города» со ссылкой на главу города Дмитрия Кузьминых. При поддержке области в объект вложили более 20 миллионов рублей. На эти деньги привели в порядок корпуса для проживания, спортивный комплекс и пищеблок. Первых посетителей – рабочую молодежь Красноуральска – лагерь примет уже через неделю.

Тугулым

В тугулымских селах впервые за несколько лет массово сносят ветхие аварийные дома. Как сообщает «Знамя победы» со ссылкой на главу района Николая Черепанова, снос производится в целях обеспечения пожарной безопасности. Уже снесено шесть домов. С подрядной организацией заключен контракт по сносу еще ряда домов в нескольких населенных пунктах. Освободившиеся участки планируют вовлечь в оборот.

Ревда

В Ревде завершается создание модельной библиотеки – ее откроют на базе детской библиотеки имени Гайдара. Как пишет «Ревдинский рабочий», здание отремонтировали, обновили книжный фонд, купили новую мебель и оборудование. Так, в библиотеке появились интерактивный глобус, 3D-проектор, студия для фото- и видеодизайна, подиум для выступлений и даже проекционное футбольное поле. Открытие библиотеки запланировано на октябрь.

Троицкий (Талицкий ГО)

В поселке приступили к ремонту тротуара по улице Ленина, пишет «Сельская новь». Мостовую обустроят на участке длиной почти в километр – жители Троицкого не раз жаловались на то, что там отсутствуют комфортные и безопасные условия для пешеходов. Работы ведутся за счет местного бюджета, их стоимость – почти 4,5 млн рублей. Завершить работы должны до ноября.