Выдающимся свердловчанам вручили региональные и государственные знаки отличия

Среди награжденных — ученые, деятели культуры и искусства, строители, металлурги, медики, работники противопожарных и транспортных служб, а также представители органов власти. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Во вторник, 30 августа, выдающимся жителям Свердловской области губернатор вручил госнаграды РФ, награды Президента России и региональные знаки отличия. Среди награжденных — ученые, деятели культуры и искусства, строители, металлурги, медики, работники противопожарных и транспортных служб, а также представители органов власти.

Знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени посмертно удостоен фельдшер скорой медицинской помощи Красноуфимской районной больницы Александр Константинов, который спас тонувшую девушку, но погиб сам. Награду принимала его супруга Елена, пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.

Среди медиков награды также получили главврач Центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга, врач-кардиолог Евгений Барац, который возглавляет учреждение последние 12 лет, и главный врач Станции скорой медицинской помощи в Екатеринбурге Игорь Пушкарев, за время его работы было открыто три новых подстанции, а количество бригад увеличилось на треть.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов удостоен медали ордена "За заслуги перед Свердловской областью" II степени, а директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин — ордена Александра Невского.

Полный список награжденных свердловчан: