«Героем себя не считаю»

Житель поселка Арти Раиль Гильметдинов, который спас тонущего мальчика, удостоен медали «За спасение погибавших». Фото: Евгений Аксёнов

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ вручил жителям региона государственные награды, грамоту Президента России и знаки отличия Свердловской области. Их получили ученые, врачи, артисты и просто неравнодушные люди, которые не смогли пройти мимо чужой беды.

Так, знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени посмертно удостоен фельдшер скорой медицинской помощи Красноуфимской районной больницы Александр Константинов. 16 июня 2022 года он вместе с коллегами отдыхал на берегу реки Уфы, услышал крики о помощи, и не раздумывая бросился в воду, чтобы спасти тонущую девушку. Но сам выбраться не смог. Награду получила его вдова Елена Константинова:

– Для нашей семьи полученная награда – это моральная поддержка, знак того, что о моем муже помнят. 37 лет Александр на скорой фельдшером отработал и свою жизнь он тоже отдал для спасения людей. Никогда мимо чужой беды не проходил.

В августе прошлого года другой свердловчанин, житель поселка Арти Раиль Гильметдинов, спас тонущего подростка. Мужчина удостоен медали «За спасение погибавших». Но, как он признается, героем себя не считает:

– Я нырнул и поднял со дна ребенка. Он уже не дышал, сердцебиения не было. На берегу я начал делать ему искусственное дыхание, массаж сердца – спасибо урокам ОБЖ и медикам из скорой – мальчик выжил. То, что наградили, приятно, но главное – что человек не погиб, – рассказал корреспонденту «ОГ» Раиль Гильметдинов.

В числе награжденных также директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин – он получил орден Александра Невского. Главе Екатеринбурга Алексею Орлову вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетной грамоты Президента РФ удостоен директор филиала «Редакция «Российской газеты» города Екатеринбурга Сергей Салыгин.

Региональными знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награждены представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, заместитель губернатора Азат Салихов и министр культуры Светлана Учайкина,

Другой региональный министр – строительства и развития инфраструктуры – Михаил Волков удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.