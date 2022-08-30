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30 августа 2022, 21:09

В Свердловской области стартовал прием заявлений на аттестацию экскурсоводов

экскурсовод

Первый квалификационный экзамен для гидов пройдет в октябре 2022 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области объявил о начале приема заявлений на аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. Процедура включает в себя рассмотрение документов и проведение для соискателя квалификационного экзамена в виде практического задания и теста.

Квалификационный экзамен для гидов пройдет в октябре нынешнего года. Директор департамента Эльмира Туканова напомнила, что теперь экскурсоводы должны проходить аттестацию каждые пять лет.

"Получить аттестат может гид с высшим образованием или гид после обучения на курсах и сдачи квалификационного экзамена. Новые правила также ограничивают возможность иностранцам работать гидами. Все эти требования гарантируют формирование у гостей правильного представления о регионе, его культурных, исторических особенностях", — сказала Эльмира Туканова.

Уже в начале сентября на сайте департамента появится перечень практических заданий и вопросов, разработанных специальной комиссией. Подать заявление на аттестацию можно через МФЦ, портал Госуслуг, непосредственно в департаменте по развитию туризма или по электронной почте dtourism@egov66.ru.

На Среднем Урале для обучения гидов организованы курсы. На сегодняшний день Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства обучил уже более 50 человек. Бесплатная аттестация проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", добавили в департаменте информполитики региона.

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Областная газета Свердловской области

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