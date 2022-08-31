Уголовное наказание за неуплату налогов хотят смягчить

Законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов внесут в Госдуму РФ.
Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ подготовили заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.
Они предлагают перевести налоговые преступления из тяжких в категорию средней тяжести, чтобы сократить по ним сроки давности. Сейчас они составляют 10 лет. Вместе с тем срок хранения бухгалтерских документов, которые могут понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных, — всего 6 лет.
"В результате свою невиновность, оказывается, просто невозможно доказать", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении "Известий".
Кроме того, предлагается:
- исключить возможность возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если задолженность полностью погашена;
- снизить с 6 до 5 лет максимальный срок лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Речь идет о суммах более 45 млн рублей за период в пределах 3 финансовых лет;
- снизить с 7 до 5 лет максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.