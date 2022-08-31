Уголовное наказание за неуплату налогов хотят смягчить

Предлагается внести поправки в УК и УПК РФ. Фото: Павел Ворожцов

Законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов внесут в Госдуму РФ.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ подготовили заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Они предлагают перевести налоговые преступления из тяжких в категорию средней тяжести, чтобы сократить по ним сроки давности. Сейчас они составляют 10 лет. Вместе с тем срок хранения бухгалтерских документов, которые могут понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных, — всего 6 лет.

"В результате свою невиновность, оказывается, просто невозможно доказать", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении "Известий".

Кроме того, предлагается: