Цветы к 1 сентября везут в Екатеринбург из Армении

В 2021 году на Средний Урал к Дню знаний привезли 450 тонн цветов. Фото: Галина Соловьева

В столицу Урала к 1 сентября привезут цветы из Армении. Раньше их доставляли в основном из Нидерландов.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, по сравнению с предыдущими годами ассортимент не сильно изменится. На прилавках появятся герберы, альстромерии и другие цветы.

Всего к Дню знаний электронная таможня оформила свыше 230 тонн растений общей стоимостью почти 1,7 миллиона долларов США. Отмечается, что основной объем цветов доставят на автотранспорте.

Напомним, в прошлом году в Свердловскую область к 1 сентября привезли 450 тонн цветов.