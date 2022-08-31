Темы дня

Общество
31 августа 2022, 10:30

Цветы к 1 сентября везут в Екатеринбург из Армении

цветы

В 2021 году на Средний Урал к Дню знаний привезли 450 тонн цветов. Фото: Галина Соловьева

В столицу Урала к 1 сентября привезут цветы из Армении. Раньше их доставляли в основном из Нидерландов.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, по сравнению с предыдущими годами ассортимент не сильно изменится. На прилавках появятся герберы, альстромерии и другие цветы.

Всего к Дню знаний электронная таможня оформила свыше 230 тонн растений общей стоимостью почти 1,7 миллиона долларов США. Отмечается, что основной объем цветов доставят на автотранспорте.

Напомним, в прошлом году в Свердловскую область к 1 сентября привезли 450 тонн цветов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2022, 10:30 / Общество
Цветы к 1 сентября везут в Екатеринбург из Армении
31.08.2022, 10:03 / Общество
Уголовное наказание за неуплату налогов хотят смягчить
31.08.2022, 09:27 / Общество
В Екатеринбурге утром пожар выгнал на улицу жильцов 9-этажки
31.08.2022, 09:01 / Спорт
На 85-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов
31.08.2022, 01:37 / Политика
Скончался Михаил Горбачев