Кабмин РФ упростил инвалидам-чернобыльцам процедуру получения соцподдержки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее предоставление мер соцподдержки участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение соцвыплат участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ставшими инвалидами. С 1 января 2023 года они смогут продлевать ежемесячные выплаты в беззаявительном порядке.

Документ также действует на жителей пострадавших в результате аварии территорий, которые получили инвалидность. Благодаря единой цифровой платформе, где объединены сведения о начислении пособий, льгот и компенсаций, чернобыльцам не потребуется повторно заполнять бумаги.

Как отмечается на сайте Правительства РФ, процессы предоставления мер соцподдержки оптимизируются по принципу социального казначейства. Этот подход позволит перейти на проактивные технологии работы, избавляя граждан от необходимости регулярной подачи документов.

К 2025 году принцип социального казначейства будет действовать при оказании всех видов помощи.