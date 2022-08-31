Темы дня

Общество
31 августа 2022, 12:41

Кабмин РФ упростил инвалидам-чернобыльцам процедуру получения соцподдержки

Правительство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее предоставление мер соцподдержки участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение соцвыплат участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ставшими инвалидами. С 1 января 2023 года они смогут продлевать ежемесячные выплаты в беззаявительном порядке.

Документ также действует на жителей пострадавших в результате аварии территорий, которые получили инвалидность. Благодаря единой цифровой платформе, где объединены сведения о начислении пособий, льгот и компенсаций, чернобыльцам не потребуется повторно заполнять бумаги.

Как отмечается на сайте Правительства РФ, процессы предоставления мер соцподдержки оптимизируются по принципу социального казначейства. Этот подход позволит перейти на проактивные технологии работы, избавляя граждан от необходимости регулярной подачи документов.

К 2025 году принцип социального казначейства будет действовать при оказании всех видов помощи.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2022, 14:53 / Общество
С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках
31.08.2022, 14:22 / Общество
Коронавирус за сутки подхватили почти 1,5 тысячи свердловчан
31.08.2022, 14:11 / Спорт
На Среднем Урале впервые проведут состязания по конной стрельбе из лука
31.08.2022, 14:10 / Общество
Первый межмуниципальный трамвайный маршрут заработал в России
31.08.2022, 13:50 / Общество
Перед началом учебного года свердловские школы проверили на пожарную безопасность