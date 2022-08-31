Перед началом учебного года свердловские школы проверили на пожарную безопасность

С началом занятий в школах пройдут учебные эвакуации и уроки безопасности. Специалисты МЧС России, ГИБДД и других служб напомнят детям правила безопасного поведения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В преддверии учебного года образовательные учреждения Свердловской области проверили на пожарную безопасность. В результате сотрудники МЧС выявили 1 224 нарушения.

Наиболее частыми стали несоответствие требованиям путей эвакуации, неисправность систем и установок автоматической противопожарной защиты. Также были выявлены проблемы с сетями противопожарного водоснабжения. В итоге к административной ответственности привлечены 117 лиц, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там также уточнили, что на сегодняшний день подтверждена готовность к началу учебного года 100% образовательных учреждений региона.

В 2022–2023 учебном году на Среднем Урале запланирована работа 2 659 образовательных организаций. В том числе 1 042 общеобразовательных учреждений, 1 164 – дошкольных, 110 – профессиональных, 61 – организации высшего образования, 339 – допобразования.

Отмечается, что до конца сентября в образовательных учреждениях будет проходить месячник безопасности детей. В школах состоятся учебные эвакуации и уроки безопасности.