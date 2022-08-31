Первая осенняя ярмарка пройдет на главной площади Екатеринбурга

На торговых прилавках можно будет приобрести мед. Фото: Галина Соловьева

В ближайшие выходные, 3 и 4 сентября, на площади 1905 года пройдет ярмарка. Гостей ждут с 9:00 до 17:00.

Как уверяют в пресс-службе мэрии, на прилавках появятся свежие и качественные продукты от производителей уральского региона по доступным ценам. Посетителям предложат мясные деликатесы, молочную продукцию, овощи и фрукты нового урожая, сладости. Будут также представлены сувениры и вещи. А садоводы смогут найти посадочный материал: яблони, груши, вишни, сливы и многое другое.

Парковка на городской площади закроется c 00:00 3 сентября до 19:00 4 сентября. Те, кто хочет посетить ярмарку на машине, смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного рядом.

Следующие ярмарки пройдут 17–18 сентября и 24–25 сентября.

Организаторы отмечают, что мероприятие будет проходить с соблюдением мер защиты от коронавируса.