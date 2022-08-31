Темы дня

Общество
31 августа 2022, 15:50

Первая осенняя ярмарка пройдет на главной площади Екатеринбурга

ярмарка

На торговых прилавках можно будет приобрести мед. Фото: Галина Соловьева

В ближайшие выходные, 3 и 4 сентября, на площади 1905 года пройдет ярмарка. Гостей ждут с 9:00 до 17:00.

Как уверяют в пресс-службе мэрии, на прилавках появятся свежие и качественные продукты от производителей уральского региона по доступным ценам. Посетителям предложат мясные деликатесы, молочную продукцию, овощи и фрукты нового урожая, сладости. Будут также представлены сувениры и вещи. А садоводы смогут найти посадочный материал: яблони, груши, вишни, сливы и многое другое.

Парковка на городской площади закроется c 00:00 3 сентября до 19:00 4 сентября. Те, кто хочет посетить ярмарку на машине, смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного рядом.

Следующие ярмарки пройдут 17–18 сентября и 24–25 сентября.

Организаторы отмечают, что мероприятие будет проходить с соблюдением мер защиты от коронавируса.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2022, 18:55 / Спорт
"Урал" обыграл "Сочи" в Кубке России
31.08.2022, 18:34 / Политика
В свердловском городе атомщиков выбрали мэра
31.08.2022, 18:00 / Общество
11 сентября на избирательных участках Свердловской области прозвучит гимн РФ
31.08.2022, 17:40 / Общество
В ТРЦ Екатеринбурга открылся мобильный пункт вакцинации
31.08.2022, 17:15 / Общество
В Госдуму внесен законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий