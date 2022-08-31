11 сентября на избирательных участках Свердловской области прозвучит гимн РФ

Избирательные участки в Свердловской области будут работать 11 сентября с 8:00 до 20:00. Фото: Галина Соловьева

В Единый день голосования, 11 сентября, на избирательных участках Среднего Урала прозвучит Государственный гимн Российской Федерации.

Его включат непосредственно перед стартом голосования. Такое поручение территориальным избирательным комиссиям дал Избирком Свердловской области в ходе сегодняшнего заседания.

Напомним, 24 августа ЦИК РФ приняла постановление "Об исполнении Государственного гимна Российской Федерации при открытии помещений для голосования". На Среднем Урале такой опыт существует с 2001 года – на большинстве избирательных участков гимн исполняется на каждых выборах.

Кроме того, на заседании была утверждена форма удостоверения об избрании губернатором Свердловской области. Оно будет изготовлено в твердой обложке бордового цвета.

На внешней стороне документа разместятся изображение герба региона и надпись "Избирательная комиссия Свердловской области". На правой внутренней — в том числе фамилия, имя, отчество избранного главы Среднего Урала, говорится в telegram-канале Свердловского избиркома.

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