В Госдуму внесен законопроект о бесплатном соцобслуживании инвалидов боевых действий

С инициативой о предоставлении бесплатного социального обслуживания участникам боевых действий выступила "Единая Россия". Фото: сайт Государственной думы РФ

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий бесплатное социальное обслуживание инвалидов боевых действий. Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России", сообщается на сайте партии.

Парламентарии предлагают наделить льготой:

инвалидов и участников Великой Отечественной войны,

жителей блокадного Ленинграда,

жителей осажденного Севастополя,

участников специальной военной операции на Украине и другие категории граждан.

Большинство из перечисленных льготников уже получают социальное обслуживание, но оно для них является платным, пояснил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Однако в ряде российских регионов этот вопрос решен иначе.

"В Москве, Татарстане, Ленинградской, Белгородской областях и ряде других субъектов социальные работники приходят к инвалидам боевых действий и ветеранам бесплатно. Приносят продукты, помогают с уборкой, ремонтом, другими бытовыми и юридическими вопросами. Законопроект "Единой России" сделает эти региональные практики общефедеральным правилом и еще одним звеном в системе комплексной социальной защиты наших воинов, участвующих в СВО", – добавил Андрей Турчак.

Актуальной инициативу считают и коллеги по партии. В частности, депутат от Свердловской области Жанна Рябцева назвала предложение правильным и своевременным.

"Потому что ребята, которые сегодня ценою собственной жизни отстаивают мирное небо, должны понимать, что государство, президент, жители поддерживают их. Рада, что "Единая Россия" занимает последовательную позицию по защите прав наших героических парней. Они должны быть защищены", – поделилась точкой зрения народная избранница, которая в конце августа для отрядов народной милиции ЛНР привезла гуманитарный груз на Донбасс.

Отметим, предложенный законопроект уже зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих в России.