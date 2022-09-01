Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днем знаний

Более 1,5 миллиона школьников УрФО сядут за парты. Фото: Павел Ворожцов

В России отмечают 1 сентября, День знаний. Уральцев с этим праздником поздравил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Первое сентября всегда наполнено надеждами и планами, волнением и радостью. В этот день дети становятся чуточку старше. А взрослые, напротив, на мгновение возвращаются в детство", — говорится в обращении.

По словам полномочного представителя президента, сегодня в регионах Уральского федерального округа за парты сядут более 1,5 миллиона школьников. Он отметил, что будущее детей "зависит от нас" и "в наших силах создать условия, в которых каждый ребенок сможет реализовать себя".

Так, в округе строятся школы, открывают современные образовательные центры, внедряют новые технологии в обучении. При этом Владимир Якушев подчеркнул, что главная роль в организации учебного процесса принадлежит педагогам. Именно они помогают учащимся с выбором будущего пути.

В завершение, обращаясь к детям, родителям и учителям, полпред пожелал, чтобы новый учебный год был насыщенным знаниями и впечатлениями. "Желаю вам успехов, новых достижений, здоровья и счастья!", — добавил он.