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Общество
1 сентября 2022, 09:57

Экипажи ДПС приступили к патрулированию у школ Екатеринбурга

  Валерия Белякова
Экипаж ДПС

Экипажи ДПС будут дежурить у екатеринбургских школ до окончания праздничных мероприятий. Фото: Александр Зайцев

К несению патрульной службы вблизи территорий у екатеринбургских школ приступили экипажи ДПС. Следить за обстановкой у образовательных учреждений сотрудники ГИБДД будут до конца дня.

Традиционно в столице Урала 1 сентября подразделения дорожно-патрульной службы направляются в школы перед началом торжественных линеек, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Инспекторы контролируют обстановку и следят за соблюдением Правил дорожного движения со стороны водителей и детей. В течение дня со школьниками проводятся профилактические беседы, детям напоминают о правильном поведении при переходе городских магистралей.

В Госавтоинспекции добавили, что сегодня в первые классы города придут 20 тысяч учеников. Всего к обучению в областном центре приступят больше 200 тысяч школьников.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции объявили о проведении акции "Внимание — дети!" на территории Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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