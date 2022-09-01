В сентябре изменятся правила расчета выплат по ОСАГО

Новые правила расчета выплаты по ОСАГО начнут действовать со следующей недели. Фото: Алексей Кунилов

Россиян предупредили об изменении порядка расчета выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности. С 11 сентября начнут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке.

Данный подход будет действенен ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства. Таким образом, предполагается обеспечить равные условия для всех автовладельцев, говорится на сайте Центробанка.

По информации регулятора, сейчас, если оригинальной запчасти нет на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО.

"Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти", — говорится в сообщении. Уточняется, что изменения единой методики зарегистрировал Минюст России.