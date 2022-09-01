С глаз долой – из доли вон

В жизни случается всякое. Бывает, что человек уходит из дома и пропадает. День его нет, неделю, месяц, год. Вестей о себе он не подает, поиски ни к чему не приводят. Такая неопределенность создает проблемы людям, которые связаны с пропавшим трудовыми, семейными, имущественными отношениями. Устранить ее можно, признав гражданина безвестно отсутствующим в судебном порядке.

Именно по такому вопросу обратилась в Госюрбюро пенсионерка Д. Она попросила помочь подготовить документы и представлять ее интересы в суде по вопросу признания безвестно отсутствующим брата отчима А.. Ей это было необходимо, чтобы определить правовую судьбу доли в общей долевой собственности на жилой дом, находящийся в Екатеринбурге.

В судебном заседании было установлено, что в августе 1974 года между А. и матерью заявительницы был заключен брак, а в ноябре 1976 года уже расторгнут. Эти актовые записи и являются последними документальными сведениями об А.

Исследование домовой книги показало, что А. был снят с регистрационного учета в феврале 1977 года. С той поры, как было установлено в суде, Д. не имела о нем никаких сведений. Она является сособственником дома, пользуется им единолично и сама несет бремя по его содержанию.

В 2019 году женщина обращалась в полицию с просьбой найти родственника, было заведено розыскное дело, но установить местонахождение А. не удалось. Сведений о его регистрации на территории Свердловской области не имеется. Информация о нем отсутствует и по справочным учетам уголовного розыска.

Пенсионный фонд сообщил, что А. регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования не проходил, получателем пенсии и других выплат не является. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования подтвердил отсутствие фактов обращения А. в медицинские организации Свердловской области.

На основании приведенных фактов суд установил, что в последнем месте жительства А. сведений о месте его пребывания нет с 1977 года. Заявление Д. судом удовлетворено, А. признан безвестно отсутствующим. Это дает пожилой женщине основание обратиться в суд с требованием объявить А. умершим, после чего можно будет определить правовое положение доли в недвижимом имуществе.

КОММЕНТАРИЙ Ольга БЕЛОНОЖКИНА, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кандидат юридических наук Условия признания гражданина безвестно отсутствующим в судебном порядке определены статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации. Безвестное отсутствие – особое юридическое положение, удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия. Основанием для обращения в суд является отсутствие сведений о месте пребывания человека по месту его жительства в течение года. При невозможности установить точный день его исчезновения началом отсчета годового срока считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем лице. А при невозможности установить месяц – первое января следующего года. Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим могут подать заинтересованные лица. К их числу относятся: супруг, иждивенцы, лица, которым это необходимо для защиты нарушенного или оспариваемого права (кредиторы, налоговые органы), прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления. Целью признания гражданина безвестно отсутствующим является: устранение юридической неопределенности;

предотвращение возможных неблагоприятных последствий для его имущества. Определены законом и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим: Его имущество передается в доверительное управление.

У нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца.

Прекращается действие доверенности, выданной на его имя;

Супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, имеет право на расторжение брака в упрощенном порядке в органах ЗАГСа.

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru. Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу: ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135 а, тел: 8 (343) 272–72–77.