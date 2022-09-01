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Общество
1 сентября 2022, 16:16

В деревне Каменке на реке Чусовой открыли первый визитный центр для туристов

  Валерия Белякова
Здание визит-центра

Первый визит-центр открыли в деревне Каменке на базе загородного клуба "Ключ камень". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В свердловской деревне Каменке на реке Чусовой открыли первый визит-центр для туристов. Он рассчитан на гостей, занимающихся походами, сплавами, а также на любителей загородных экскурсий.

В центре туристы смогут узнать информацию об основных достопримечательностях ближайших населенных пунктов, записаться на экскурсии, прогулки на квадроциклах и снегоходах. В пункте расскажут о местах, где можно разместиться и пообедать. Также здесь можно будет попробовать продукцию от местных фермеров.

"Порядка 400 тысяч туристов ежегодно сплавляются по реке Чусовой. Это наша гордость, жемчужина Урала, и мы видим, как с каждым годом здесь растет число туристов. И, конечно, наша задача обеспечить им комфортный отдых", – отметил на открытии центра заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, Средний Урал тесно работает с Ростуризмом по привлечению средств на развитие отрасли. Свердловская область вошла в тройку российских субъектов по объему федеральных средств, которые удалось привлечь на 2023 год. Регион получит деньги на создание инфраструктуры — строительство кемпингов, глэмпингов, баз отдыха, обустройство пляжей.

"Мы готовы поддерживать различные инфраструктурные инициативы, встраивать их в турмаршруты и очень рады открытию первого официального визит-центра на реке – базе клуба "Ключ камень". Это важный шаг в развитии всего туркластера река Чусовая", — добавил замглавы региона.

Ранее во время рабочего визита глава Ростуризма Зарина Догузова сплавилась по реке Чусовой. Гостье рассказали о планах построить вдоль берега причалы и стоянки с удобствами, а также о намерении создать систему навигации. Позже стало известно, что федеральное агентство одобрило выделение 332 миллионов рублей Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры. 

Областная газета Свердловской области

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