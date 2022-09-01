Владимир Якушев и Александр Куренков обсудили вопросы защиты жителей УрФО от ЧС

В Кургане прошла рабочая встреча полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и главы МЧС России Александра Куренкова. Фото: сайт полпредства президента РФ в УрФО

В Кургане прошла рабочая встреча полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и главы МЧС России Александра Куренкова. Они обсудили меры по предотвращению и защите населения Урала от чрезвычайных ситуаций.

По словам Владимира Якушева, благодаря хорошей организации профилактической работы в УрФО в 2022 году удалось в 2 раза сократить количество чрезвычайных ситуаций, а число погибших в ЧС по сравнению с прошлым годом снизилось в 7,5 раз. Полпред отметил сокращение количества техногенных пожаров на треть.

Он также поблагодарил главу МЧС за оперативное выделение авиации для тушения ландшафтных пожаров в ХМАО — Югре.

"Несмотря на сложную обстановку в Югре, быстрое решение вопросов с наращиванием группировки спасателей и привлечением спецавиации МЧС России позволило не пустить огонь в населенные пункты. Жизнь, здоровье и имущество граждан для нас в приоритете", — передает слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства президента в УрФО.

В свою очередь Александр Куренков заявил, что в 2022 году лесные пожары начались рано, и для уральцев это стало серьезным испытанием.

"Необходимо сделать правильные выводы — эффективное взаимодействие всех сил и средств должно стать основой реагирования. Наработанные методы нужно применять, а исполнительская дисциплина, контроль и оценка реализованных мероприятий должны быть постоянными", — сказал министр.

После рабочей встречи Владимир Якушев и Александр Куренков посетили 9-ю пожарно-спасательную часть, которая является старейшим действующим зданием пожарного депо, — она была построена в 1881 году. Кроме того, на Троицкой площади состоялось награждение отличившихся сотрудников МЧС России.