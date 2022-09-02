ФК "Урал" присоединится к программе "Кампус"

31 августа "Урал" обыграл "Сочи" в Кубке России. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский футбольный клуб анонсировал скидки студентам уральских вузов и колледжей. Учащиеся смогут приобретать дешевле билеты на матчи команды.

В перспективе можно получить и другие льготы и преференции от клуба, сообщили в пресс-службе ФК "Урал". Таким образом "шмели" присоединятся к программе "Кампус".

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области хотят запустить самую масштабную в стране программу по поддержке студенчества. Чтобы стимулировать молодежь учиться на Среднем Урале, предполагается разработать программы арендного жилья и скидок. Последняя охватит магазины, кафе, спортзалы и музеи, другие локации. Кроме того, планируется ввести новую стипендиальную программу — хорошистам и отличникам будут назначаться выплаты до 10 тысяч рублей.

Для реализации этих и других направлений создается фонд "Кампус", в состав которого должны войти представители вузов, крупнейшие работодатели. В процессе проработки программы будут учтены инициативы студенческого сообщества. Основные направления "Кампуса" начнут работать уже с 1 января 2023 года.